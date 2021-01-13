Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Крепкий орешек» попал в «Криминальное чтиво» — Брюс Уиллис проигнорировал масочный режим

«Крепкий орешек» попал в «Криминальное чтиво» — Брюс Уиллис проигнорировал масочный режим (ФОТО)

13 янв 2021, 21:24
999

Актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску.

65-летний артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и заменить медицинское средство защиты, сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Брюс Виллис, фото — pagesix.com

Однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста уйти. Уиллис покинул аптеку без покупок, на выходе его заметили папарацци.

Актер признался в комментарии People, что «допустил ошибку в суждении». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

Уиллис провел большую часть пандемии вместе со своей бывшей женой Деми Мур и их тремя детьми в семейном доме в Айдахо. Его нынешняя жена Эмма Хеминг Уиллис в это время оставалась в Лос-Анджелесе.


В прошлом году говорили, что их брак на грани разрыва, но супруги это опровергали. В октябре жена актера поделилась фотографией, на которой она с мужем и их двумя дочерьми — у всех на лице были маски.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров