«Крепкий орешек» попал в «Криминальное чтиво» — Брюс Уиллис проигнорировал масочный режим

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Ракурс

Актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску.

65-летний артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и заменить медицинское средство защиты, сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста уйти. Уиллис покинул аптеку без покупок, на выходе его заметили папарацци.

Актер признался в комментарии People, что «допустил ошибку в суждении». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

Уиллис провел большую часть пандемии вместе со своей бывшей женой Деми Мур и их тремя детьми в семейном доме в Айдахо. Его нынешняя жена Эмма Хеминг Уиллис в это время оставалась в Лос-Анджелесе.

В прошлом году говорили, что их брак на грани разрыва, но супруги это опровергали. В октябре жена актера поделилась фотографией, на которой она с мужем и их двумя дочерьми — у всех на лице были маски.