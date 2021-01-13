«Міцний горішок» потрапив у «Кримінальне чтиво» — Брюс Вілліс проігнорував масковий режим

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Актора Брюса Вілліса вигнали з магазину в Лос-Анджелесі за відмову одягнути медичну маску.

65-річний артист з’явився без маски в аптеці мережі Rite Aid. Очевидці розповіли, що на шиї у Вілліса була бандана, яку той з легкістю міг би натягнути на обличчя і замінити медичний засібу захисту, повідомляє New York Post з посиланням на джерело.

Проте актор не став цього робити. Співробітник магазину попросив артиста піти. Вілліс покинув аптеку без покупок, на виході його помітили папараці.

Актор зізнався в коментарі People, що «припустився помилки в судженні». Він закликав людей слідувати заходам безпеки і продовжувати носити маски.

Вілліс провів більшу частину пандемії разом зі своєю колишньою дружиною Демі Мур і їхніми трьома дітьми у сімейному будинку в Айдахо. Його нинішня дружина Емма Хемінг Вілліс у цей час залишалася в Лос-Анджелесі. Торік подейкували, що їхній шлюб на грані розриву, але подружжя це спростовувало. У жовтні дружина актора поділилася світлиною, на якій вона з чоловіком та їхніми двома доньками — в усіх на обличчі були маски.