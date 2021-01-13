Сніг і морозні ночі — погода на 14 січня

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У четвер, 14 січня, в Україну завітає черговий циклон. Сніг очікується 14 січня у західних областях України, місцями на півночі та на Вінниччині.

Східна частина, південна, більшість центру країни звільняться від опадів і 14 січня там буде сухо. Тільки у Криму та Приазов’ї ще очікується мокрий сніг, повідомляє Гідрометцентр України. На дорогах буде слизько.

Температура повітря найближчої ночі очікується -2−7 градусів, на півночі подекуди до -10 градусів. Вдень на Василя в Україні передбачається 1−5 градусів морозу, у південній частині — близько нуля.

Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити в Україну з 15 січня, температура повітря у нічні години впродовж 15−19 січня становитиме 13−20 градусів морозу, місцями можливо до 20−22 градусів морозу.

Погода в Києві 14 січня буде сніжною та морозною. Вночі повітря досягне −7°, а вдень температура триматиметься на рівні від −2° до −4° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується морозною. Температура повітря вночі складе від −4° до −6°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −4°.

Погодні умови в Одесі також будуть холодними. Температура повітря вночі сягне −4°морозу, а вдень повітря прогріється до +3°.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна, можливий невеликий сніг. Температурні показники будуть такими: уночі −2…-4° морозу, а вдень 0…-2°.

Погода в Карпатах 14 січня прогнозується морозною. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −2° до −4° морозу, а вдень — до 2 градусів морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.