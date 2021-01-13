Снег и морозные ночи — погода на 14 января

https://racurs.ua/n148983-sneg-i-moroznye-nochi-pogoda-na-14-yanvarya-karta.html

Ракурс

В четверг, 14 января, Украину посетит очередной циклон. Снег ожидается 14 января в западных областях Украины, местами на севере и на Винниччине.

Восточная часть, южная, большинство центра страны освободятся от осадков и 14 января там будет сухо. Только в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег, сообщает Гидрометцентр Украины. На дорогах будет скользко.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2−7 градусов, на севере местами до -10 градусов. Днем на Василия в Украине прогнозируется 1−5 градусов мороза, в южной части — около нуля.

Холодный воздух арктического происхождения начнет заходить в Украину с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15−19 января будет составлять 13−20 градусов мороза, местами возможно до 20−22 градусов мороза.

Погода в Киеве 14 января будет снежной и морозной. Ночью воздух достигнет -7°, а днем ​​температура будет держаться на уровне от -2° до -4° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается морозной. Температура воздуха ночью составит от -4° до -6 °, а днем ​​столбики термометра застынут на уровне -4°.

Погодные условия в Одессе также будут холодными. Температура воздуха ночью составит -4° мороза, а днем ​​воздух прогреется до +3°.

Погода во Львове завтра прогнозируется морозная, возможен небольшой снег. Температурные показатели будут следующими: ночью −2…−4° мороза, а днем ​​0…-2°.

Погода в Карпатах 14 января прогнозируется морозной. Столбики термометров в темное время суток покажут от -2° до -4° мороза, а днем ​​— до 2 градусов мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 января прогнозируется спокойный. Магнитные бури НЕ прогнозируются.