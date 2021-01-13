У Порошенко ответили на претензии Facebook по поводу «порохоботов»

https://racurs.ua/n148982-u-poroshenko-otvetili-na-pretenzii-facebook-po-povodu-porohobotov.html

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Удаление аккаунтов так называемых «порохоботов» в соцсети Facebook (Фейсбук) объяснили в партии «Европейская солидарность».

Речь идет о заявлении Фейсбук по поводу деактивации десятков профилей, связанных с партией Петра Порошенко и несколькими общественными организациями, связанными с «Евросолидарностю».

«ЕС» проверяет заявление Facebook, цитирует «Радио Свобода» депутата Киевского областного совета Владимира Горковенко.

Он сообщил, что сейчас, по его данным, все региональные страницы политической силы работают, но ему известно об удалении аккаунтов активистов, симпатизирующих «Евросолидарности», например, блогера Андрея Луганского, который в 2019 году баллотировался в Раду.

Горковенко предполагает, что под удаления могли попасть «клоны».

Мы на местных выборах фиксировали очень много страниц клонов, созданных под нас, но на самом деле к нам не имевших никакого отношения. Региональные организации по этому поводу даже делали заявления. Но мы категорически против, когда «Дело общин» блокируют или называют «ботом» Андрея Луганского. Это реальный человек, который не скрывается. А он заблокирован, — рассказал депутат.

Сеть Facebook сообщила, что удалила в декабре 2020 года десятки профилей, связанных с «Европейской солидарностью». Основанием назвали «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».

В отчете Facebook объяснила, что речь идет о фиктивных лицах, модерировавших страницы и писавших в группах, которые распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать партии и политиков более популярными, чем они есть на самом деле.

Часть этого контента был оценена местными фактчекерами как фальшивый, — говорится в сообщении Facebook.

Осенью 2020 года Facebook из-за «неаутентичного поведения» удалила 94 аккаунта и страницы, связанные с украинской PR-фирмой MAS и людьми, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и партией «Батькивщина».