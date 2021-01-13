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Ракурс
С 14 января бизнес начнут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

С 14 января бизнес начнут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

13 янв 2021, 19:53
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Новые штрафы за нарушение карантина вводятся в Украине с 14 января. С четверга вступает в силу закон, согласно которому полиция сможет штрафовать владельцев бизнеса за неношение масок посетителями. Штрафы колеблются от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения“ по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» 17 декабря 2020 года подписал президент Украины.

Штраф выпишут, если на предприятии, в учреждении, общественном транспорте:

  • пропустили человека без правильно одетой на лицо маски или респиратора;
  • владельцы бизнеса не приняли меры в отношении человека, который без маски находится в помещении или транспорте;
  • обслужили клиентов без масок на лице.

Штрафовать владельцев бизнеса за такой вид нарушения карантина могут полицейские на месте нарушения.


Документ опубликован 13 января в издании «Голос Украины».

В декабре в Раде приняли закон о новом наказании за нарушение правил самоизоляции.

Источник: Ракурс


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