З 14 січня бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у відвідувачів

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Нові штрафи за порушення карантину запроваджуються в Україні з 14 січня. Із четверга набуває чинності закон, згідно з яким поліція зможе штрафувати власників бізнесу за не носіння масок відвідувачами. Штрафи коливаються від 3,4 до 5,1 тис. грн.

Закон «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 17 грудня підписав президент України.

Штраф випишуть, якщо на підприємстві, в закладі, громадському транспорті:

пропустили людину без правильно одягненої на обличчя маски чи респіратора;

власники бізнесу не вжили заходів щодо людини, яка без маски перебуває в приміщенні чи транспорті;

обслужили клієнтів без масок на обличчі.

Штрафувати власників бізнесу за такий вид порушення карантину можуть поліцейські на місці порушення.

Документ опублікований 13 січня у виданні «Голос України».

У грудні в Раді ухвалили закон про нове покарання за порушення правил самоізоляції.