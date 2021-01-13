В Зеленського вперше прокоментували санкції США проти Дубінського

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Санкції США проти семи громадян України та чотирьох організацій вперше офіційно прокоментували в Офісі президента України.

Це зробив очільник ОПУ Андрій Єрмак. У Твіттер він увечері 14 січня, через дві доби після оголошення санкцій, виступив із короткою заявою.

Для ясності — незалежно від партійної приналежності, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання у вибори в США, — йдеться у дописі Єрмака.

Нагадаємо, що серед підсанкційних осіб — один із лідерів партії влади «Слуга народу» Олександр Дубінський. Він очолює Київську обласну організацію СН і є членом фракції партії у парламенті.

12 січня радник Єрмака Михайло Подоляк у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що реагувати на санкції мають не президент чи його офіс, а фракція «Слуги народу» у Раді.

Інших реакції Банкової на запровадження санкцій проти осіб та організацій, яких влада США вважає частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу, поки не було.

Нагадаємо, що санкції Міністерства фінансів США стосуються семи людей, які пов’язані із нардепом від ОПЗЖ Андрієм Деркачем. Він потрапив під санкції у 2020 році. Офіційний Вашингтон називає його «російським агентом».

Нині під санкції потрапили, крім Дубінського, екс-нардеп Олександр Онищенко, екс-прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Нагадаємо, що у червні 2020 року Офіс генпрокурора щодо «плівок Деркача» відкрив провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч.2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) КК. До матеріалів провадження додано флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка, колишніх віце-президента США Джо Байдена й держсекретаря США Джона Керрі.