Санкции США против Дубинского впервые прокомментировали у Зеленского

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Ракурс

Санкции США против семи граждан Украины и четырех организаций впервые официально прокомментировали в Офисе президента Украины.

Это сделал глава ОПУ Андрей Ермак. В Твиттер он вечером 14 января, через двое суток после объявления санкций, выступил с коротким заявлением.

Для ясности — независимо от партийной принадлежности, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США, — говорится в посте Ермака.

Напомним, что среди подсанкционных граждан — один из лидеров партии власти «Слуга народа» Александр Дубинский. Он возглавляет Киевскую областную организацию СН и является членом фракции партии в парламенте.

12 января советник Ермака Михаил Подоляк в комментарии «Радио Свобода» заявил, что реагировать на санкции должны не президент или его офис, а фракция «Слуги народа» в Раде.

Других реакций Банковой на введение санкций против лиц и организаций, которых власти США считают частью связанной с Россией сети зарубежного влияния, пока не было.

Напомним, что санкции Министерства финансов США касаются семи человек, связанных с нардепом от ОПЗЖ Андреем Деркачем. Он попал под санкции в 2020 году. Официальный Вашингтон называет его «российским агентом».

Сейчас под санкции попали, кроме Дубинского, экс-нардеп Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

Напомним, что в июне 2020 года Офис генпрокурора по поводу «пленок Деркача» открыл производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. К материалам производства добавлено флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, бывших вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря США Джона Керри.