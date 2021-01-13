Карантин в школе. Фото: pravda.com

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Локдаун в Украине действует с 8 по 24 января включительно. Глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что дистанционное обучение в школах не может полностью заменить очную форму.

Поэтому ведомство хочет вернуть детей за парты, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

Также государственная служба качества образования планирует провести мониторинг деятельности школ, в том числе и по качеству образования при дистанционном обучении.

Дистанционное образование во всем мире сегодня является спасательным элементом для того, чтобы обучение было качественным. Однако оно является приложением к очной форме обучения, — сказал Шкарлет.

Также он напомнил, что для помощи учителям и ученикам при дистанционном обучении функционирует электронная платформа «Всеукраинская школа онлайн».

На время усиленного карантина, который продлится до 24 января ученикам и студентам запрещено посещать учебные заведения. Исключение — детские сады, которые продолжают работать.

После окончания плановых зимних каникул, которые длились до 10 января, некоторые заведения их продлили, а другие перешли на дистанционное обучение. Этот вопрос школы решали вместе с местной властью. Минобразования рекомендовало заведениям объявить на это время зимние каникулы.

В то же время, в МОН пока не дают рекомендаций по учебному процессу после завершения усиленного карантина и не сообщают, сместится ли начало весенних и летних каникул.

Однако еще до начала учебного года 2020/2021 в ведомстве рекомендовали ввести в школах весенние каникулы с 22 марта по 28 марта включительно, а летние — с 1 июня по 31 августа включительно.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль попросил не высмеивать усиленный карантин в январе. Он считает, что карантинные мероприятия в Украине значительно мягче по сравнению с европейскими странами.

В Украине за прошедшие сутки, 12 января, коронавирус подхватили 6 тыс. 409 человек. Среди больных — 187 детей и 367 медработников.