Главе КСУ Тупицкому готовят еще одно подозрение — его вручат после Дубая

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Председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого готовят еще одно подозрение.

Речь идет о возможном нарушении председателем КСУ ст. 364 УК Украины, а именно — превышении полномочий после того, как он провел собрание судей КСУ и сам себя отправил в отпуск (будучи в статусе отстраненного).

Новое подозрение Тупицкого могут вручить по возвращении из Дубая вечером 13 января. Об этом говорится и в заявлении председателя КСУ на сайте суда.

Тупицкому якобы стало известно «из достоверных источников со ссылкой на Офис президента», что после его возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта «при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного шоу с инсценировкой вручения подозрения».

СМИ сообщили, что новое уголовное дело против Тупицкого открыто в связи с тем, что он сам себя отправил в отпуск 5 января, а указ президента Украины об отстранении его от должности на два месяца датирован 29 декабря 2020 года.

Тупицкий себя не считает ни подозреваемым, ни отстраненным от должности и издал распоряжение об отпуске, уже не имея на это полномочий.

Председатель КСУ заявил, что намерение вручить новое подозрение является попыткой его дискредитации и «блокирования работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли».

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ на два месяца.

Ранее в заявлении пресс-службы Конституционного суда заявили, что у президента нет полномочий отстранить главу КСУ, а его указ назвали «юридически ничтожным». Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности, а Зеленскому посоветовали немедленно отменить указ.