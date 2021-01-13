Разумков собрал глав фракций по поводу тарифов — что решили

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Ракурс

Тарифная проблема не обошла сороной и Верховную Раду. 13 января председатель парламента собрал глав фракций и групп по поводу повышения цен на коммуналку.

К Дмитрию Разумкову также пришли премьер-министр, и.о. министра энергетики, глава «Нафтогаза».

Как сообщил в телеграм-канале глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, разговаривали о цене на газ, распределение газа и цене электроэнергии.

Денис Шмыгаль проинформировал о начале госрегулирования цен на газ с февраля на период карантина, а фактически до конца отопительного сезона (120 дней). Железняк сообщил, что в правительстве надеются на понимание МВФ в этом вопросе. Соответствующие переговоры проведет с Фондом и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По поводу увеличения финансирования субсидий в бюджете-2021 Кабмин пока спокоен. Министры рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно. Другой нардеп Александр Качура, утверждает, что в правительстве пообещали субсидии уже с января для владельцев электробойлеров.

У нардепов Кабмин просит пока принять законопроект «о малых облгазах» и не исключает повторное голосование по министру энергетики на ближайшей пленарной неделе.

Другие варианты — проведение внеочередного заседания Рады или принятие постановлений о снижении тарифов — пока не рассматриваются.

По словам Железняка, первый пленарный день (26 января) нового года в Раде начнется с заслушивания Шмыгаля по поводу тарифов.

«Ракурс» сообщал, что вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения Верховная Рада предложит Кабинету министров. Соответствующий проект постановления № 4581 «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотр их размеров», подписали 27 депутатов из разных фракций и групп и уже зарегистрировали на сайте парламента.