Разумков зібрав голів фракцій щодо тарифного питання — що вирішили, фото — Слово і діло

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Ракурс

Тарифна проблема не оминула й Верховну Раду. 13 січня голова парламенту збирав голів фракцій і груп щодо підвищення цін на комуналку.

До Дмитра Разумкова прийшли прем'єр-міністр, в.о. міністра енергетики, очільник «Нафтогазу».

Як повідомив у телеграм-каналі очільник фракції «Голос» Ярослав Железняк, розмовляли про ціну на газ, розподіл газу і ціну електроенергії.

Денис Шмигаль поінформував про початок держрегулювання цін на газ з лютого на період карантину, а фактично до кінця опалювального сезону (120 днів). Железняк повідомив, що в уряді сподіваються на розуміння МВФ у цьому питанні. Відповідні перемовини проведе з Фондом в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Щодо збільшення грошей на субсидії в бюджеті-2021, то Кабмін поки розраховує, що існуючих 36 млрд грн буде достатньо. Інший нардеп, Олександр Качура, стверджує, що в уряді пообіцяли субсидії вже з січня для власників електробойлерів.

В нардепів Кабмін просить поки прийняти законопроект «про малі облгази» і не виключає повторне голосування за міністра енергетики на найближчому пленарному тижні.

Інші варіанти на кшталт позачергового засідання Ради чи прийняття постанов Ради про зниження тарифів наразі не розглядаються.

За словами Железняка, перший пленарний день (26 січня) нового року в Раді розпочнеться із заслуховування Шмигаля щодо тарифів.

«Ракурс» повідомляв, що повернути пільговий тариф на електроенергію для населення Верховна Рада запропонує Кабінету міністрів. Відповідний проект постанови № 4581 «Про зупинення підвищення тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів», підписаний 27 депутатами з різних фракцій та груп й вже зареєстрований на сайті парламенту.