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Ракурс
Тупицкому по карману Дубай за 240 тысяч — заявление КСУ об отдыхе своего главы

Тупицкому по карману Дубай за 240 тысяч — заявление КСУ об отдыхе своего главы (ДОКУМЕНТ)

12 янв 2021, 12:58
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Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий может себе позволить себе отдых в Дубае за 240 тыс. грн.

Об этом говорится в заявлении КСУ, которым в суде ответили на публикации фото из Дубая с Тупицким.

Председатель КСУ с 6 до 13 января находится в ежегодном отпуске. В Объединенных Арабских Эмиратах он отдыхает вместе с женой и сыном. Стоимость пакета туруслуг составляет 242,1 тыс. грн.

В цену тура включен перелет, проживание в двухкомнатном номере отеля Kempinski Palm Jumeirah, двухразовое питание, трансфер, страхование.

Тупицкому по карману Дубай за 240 тыс., документ — КСУ

В суде считают, что Тупицкий может себе позволить такой отдых, потому что его доход в декабре составил 433,5 тыс. грн. Отстраненный указом президента Украины председатель КСУ опроверг информацию о совместном с украинскими и российскими бизнесменами отдыхе в Дубае, а также об аренде «королевской виллы стоимостью 300 тыс. грн в сутки».


В КСУ заявили, что «Тупицкий предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение прекращает».

Тупицкому по карману Дубай за 240 тыс., фото — booking.com

Источник: Ракурс


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