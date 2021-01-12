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Тупицькому по кишені Дубай за 240 тисяч — заява КСУ про відпочинок свого голови

Тупицькому по кишені Дубай за 240 тисяч — заява КСУ про відпочинок свого голови (ДОКУМЕНТ)

12 січ 2021, 12:58
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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький може собі дозволити собі відпочинок у Дубаї за 240 тис. грн.

Про це йдеться у заяві КСУ, якою в суді відповіли на публікації фото з Дубая із Тупицьким.

Голова КСУ з 6 до 13 січня перебуває у щорічній відпустці. В Об'єднаних Арабських Еміратах він відпочиває разом з дружиною та сином. Вартість пакету турпослуг становить 242,1 тис. грн.

У ціну туру включений переліт, проживання у двокімнатному номері готелю Kempinski Palm Jumeirah, дворазове харчування, трансфер, страхування.

Тупицькому по кишені Дубай за 240 тисяч, документ — КСУ

У суді вважають, що Тупицький може собі дозволити такий відпочинок, бо його дохід у грудні становив 433,5 тис. грн. Відсторонений указом президента України голова КСУ спростував інформацію про спільний з українськими та російськими бізнесменами відпочинок в Дубаї, а також про оренду «королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тис. грн на добу».


В КСУ заявили, що «Тупицький надав вичерпну інформацію з цього приводу і подальше спілкування припиняє".

Тупицькому по кишені Дубай за 240 тисяч, фото — booking.com

Джерело: Ракурс


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