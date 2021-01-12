Чи будуть COVID-паспорти в Україні, пояснили в МОЗ. Фото:

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Питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу в Україні розглядають, але впроваджувати поки не планують.

Міністерство охорони здоров’я ухвалюватиме рішення після того, як отримає інформацію, що вакцинована особа не може поширювати COVID-19. Наразі дослідження, які проводили для імунобіологічних препаратів проти коронавірусу, спрямовані насамперед на скорочення летальності й тяжкості перебігу хвороби. Про це 12 січня заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, не варто плутати свідоцтва про вакцинацію з імунними паспортами, оскільки свідоцтво використовується тільки під час перетину кордону, а імунний паспорт свідчить про наявність імунітету від коронавірусу.

Ляшко нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров’я застерігала від впровадження імунних паспортів і питання їх впровадження наразі не стоїть. Також він зазначив, що міжнародні медико-санітарні правила дають змогу видавати таке свідоцтво, тільки якщо вакцина дозволена ВООЗ. Нині такий дозвіл отримала тільки вакцина від виробника Pfizer.

У понеділок, 11 січня, американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech оголосили, що планує збільшити обсяг виробництва своєї коронавірусної вакцини на 50%. У 2021 році планується виробництво 2 млрд доз.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували вакцинацію в Україні вже у лютому-березні, утім, наразі законтрактовано тільки вакцину китайського виробництва Sinovac Biotech, яка досі не пройшла всіх етапів перевірки.