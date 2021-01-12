Головнокомандувач ЗСУ Хомчак став батьком — деталі

https://racurs.ua/ua/n148907-golovnokomanduvach-zsu-homchak-stav-batkom-detali.html

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Головнокомандувач ЗСУ став батьком — у генерала-полковника Руслана Хомчака та очільниці Чернігівської облдержадміністрації Анни Коваленко народилася донька.

Про це написала Коваленко на сторінці у Фейсбук у понеділок ввечері, 11 січня.

Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі, — написала Коваленко.

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що колишня журналістка Коваленко, яку президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської ОДА, одружена з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком. Новопризначена чиновниця підтвердила цю інформацію. До одруження 53-річний Хомчак і 29-річна Коваленко зустрічалися півроку.

Хомчак раніше був одружений і розлучився у 1993 році, а для Коваленко це офіційно перший шлюб.