Главнокомандующий ВСУ Хомчак стал отцом — детали

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Главнокомандующий ВСУ стал отцом — у генерала-полковника Руслана Хомчака и главы Черниговской облгосадминистрации Анны Коваленко родилась дочь.

Об этом написала Коваленко на странице в Фейсбук в понедельник вечером, 11 января.

Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы, — написала Коваленко.

Напомним, 15 октября стало известно, что бывшая журналистка Коваленко, которую президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской ОГА, является женой главнокомандующего ВСУ Хомчака. Новоназначенная чиновница подтвердила эту информацию. До свадьбы 53-летний Хомчак и 29-летняя Коваленко встречались полгода.

Хомчак ранее был женат и развелся в 1993 году, а для Коваленко это первый официальный брак.