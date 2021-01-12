Журналист телеканала Медведчука выгоняла ВСУ из Донецка флэшмобом

https://racurs.ua/n148906-jurnalist-telekanala-medvedchuka-vygonyala-vsu-iz-donecka-fleshmobom.html

Ракурс

На телеканале Виктора Медведчука «112 Украина» работает журналист, в свое время призвавший спасать Донбасс от украинской армии.

В сети опубликовали архивную фотографию Дарьи Чирах, на которой она держит плакат с георгиевской лентой и призывом «спасти» Донбасс от украинской армии. Фото появилось на странице в Фейсбук журналиста ТСН Антона Страшко.

Спасите от украинской армии, но позвольте учиться и работать в Украине, — так подписал фотографию Страшко.

Фото с Чирах датировано 29 мая 2014 года. Аккаунт с ним уже удален. Впрочем, Чирах подтвердила подлинность фото и прокомментировала его появление.

Она заявила, что фотографию сделала в 2014 году, теперь ей за это очень стыдно.

Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове — не понимаю. Однако и 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка — это разные люди с разными взглядами на жизнь. Я давно живу, учусь и работаю в Украине. Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне невероятно стыдно за это, — написала Чирах в Фейсбук.

«112 Украина» — канал из пула кума Путина Виктора Медведчука. Он обзавелся им 14 декабря 2018 года, приобретя у гражданина Германии Эдуарда Катца. Журналисты-расследователи уже тогда называли Медведчука неофициальным владельцем канала.