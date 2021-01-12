Донеччанка виганяла ЗСУ флешмобом, тепер вона журналіст телеканалу Медведчука, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148906-donechchanka-vyganyala-zsu-fleshmobom-teper-vona-jurnalist-telekanalu-medvedchuka.html

Ракурс

На телеканалі Віктора Медведчука «112 Україна» працює журналіст, яка свого часу закликала рятувати Донбас від української армії.

У мережі опублікували архівну фотографію Дар’ї Чирах, на якій вона тримає плакат з георгіївською стрічкою і закликом «врятувати» Донбас від української армії. Фото з’явилося на сторінці у Фейсбук журналіста ТСН Антона Страшко.

Врятуйте від української армії, але дозвольте навчатися й працювати в Україні, — так підписав світлину Страшко.

Фото з Чирах датоване 29 травня 2014 року. Акаунт із ним вже видалено. Утім, Чирах підтвердила автентичність фото та покоментувала його появу.

Вона заявила, що фотографію зробила у 2014 році, тепер їй за це дуже соромно.

Тоді я ще була дитиною, вдома починалась війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Я не можу сьогодні виправдатись, що було тоді в голові — зовсім не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина — це різні люди із різними поглядами на життя. Я давно живу, навчаюся і працюю в Україні. Так, я колись зробила помилку, зробила ту світлину. Зараз мені неймовірно соромно за це, — написала Чирах у Фейсбук.

«112 Україна» — канал із пулу кума Путіна Віктора Медведчука. Він обзавівся ним 14 грудня 2018 року, придбавши у громадянина Німеччини Едуарда Катца. Журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу.