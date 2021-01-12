Рішення Кличка створити закритий інтернат для жінок розкритикували правозахисники

https://racurs.ua/ua/n148905-klychko-stvoruie-zakrytyy-internat-dlya-jinok-pravozahysnyky-zayavyly-pro-segregaciu.html

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Створити другий психоневрологічний інтернат (ПНІ) для жінок у Києві вирішив Департамент соціальної політики Київської міськради. Таке рішення наштовхнулося на критику міжнародних правозахисних організацій, які працюють над вдосконаленням системи допомоги особам з психічними розладами та вадами інтелектуального розвитку.

Система психоневрологічних інтернатів, яка нині існує в Україні як залишок радянського минулого, є негуманною і сегрегує осіб з психічними розладами та вадами інтелектуального розвитку від суспільства… А також прямо порушує міжнародні зобов’язання, взяті на себе урядом України, — йдеться у відкритому листі професора Роберта ван Ворена, який очолює міжнародну організацію «Глобальна ініціатива в психіатрії».

Раніше Комітет з питань запобігання катуванням (КЗК) наголосив на необхідності деінституціоналізації осіб з психічними розладами. Йдеться про трансформацію застарілої системи ПНІ у більш сучасну систему підтриманого проживання, що дозволяє особам з психічними розладами та вадами інтелектуального розвитку брати активну участь у житті суспільства та одночасно враховує їхні спеціальні потреби.

Дні мешканців психоневрологічних інтернатів здебільшого пусті і беззмістовні, і структура інтернатних закладів незмінно призводить до порушень прав людини їхніх резидентів на системному рівні, — наголошує правозахисник.

У своїй останній доповіді щодо України, КЗК зазначив, що сервіси підтриманого проживання повинні бути облаштовані у вигляді невеликих групових будинків у громадах, в ідеалі — у містах, де легко доступними є усі необхідні сервіси та інфраструктура.

З директором Святошинського ПНІ ми розробили план поступової трансформації. В установі були створені нові «перехідні відділи» та планувалося побудувати абсолютно новий відділ, де мешканці будуть готуватися до повернення у суспільство. Наступним кроком був би розвиток сервісів підтриманого проживання для малих груп клієнтів у звичайних міських квартирах. Однак торік фінансування нового будівництва було знято… Ми ж тим часом отримали фінансову підтримку міжнародних донорів, щоб допомогти Святошинському ПНІ покращити якість життя в інтернаті… Очевидно, що план Київської міськради побудувати ще один жіночий інтернат повністю суперечить процесу трансформації ПНІ, узгодженому та розпочатому нашим фондом, — скаржаться правозахисники.

Окрім цього, у відкритому листі Кличку нагадали, що Україна несе міжнародні зобов’язання за Конвенцією ООН про права інвалідів, яка забороняє вжиття будь-яких заходів, що дискримінують осіб з інвалідністю за їхніми вадами.

Ми закликаємо вас використати свої повноваження, щоб не допустити створення нового психоневрологічного інтернату й натомість відновити процес поступової трансформації усіх психоневрологічних інтернатів на більш прогресивну та гуманну систему підтриманого проживання та надання соціальних сервісів у територіальній громаді, — звернулися до Кличка правозахисники.

Нагадаємо, Human Rights in Mental Health-FGIP розробила план реформування психоневрологічних інтернатів та погодила його з Міністерством соцполітики, яке виконує функції координатора реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017−2026 роки. План передбачав поступовий перехід до надання особам з психічними розладами та вадами інтелектуального розвитку більш сучасних послуг, які відповідали б міжнародним зобов’язанням України. Реалізація цього плану дозволила б поступово повністю замінити систему психоневрологічних інтернатів на систему підтриманого проживання.