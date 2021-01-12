Кличко создает закрытый интернат для женщин — правозащитники заявили о сегрегации

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Создать второй психоневрологический интернат (ПНИ) для женщин в Киеве решил Департамент социальной политики Киевского горсовета. Такое решение натолкнулось на критику международных правозащитных организаций, работающих над совершенствованием системы помощи лицам с психическими расстройствами и нарушениями интеллектуального развития.

Система психоневрологических интернатов, которая существует в Украине как наследие советского прошлого, является негуманной и сегрегируют лиц с психическими расстройствами и нарушениями интеллектуального развития от общества… А также прямо нарушает международные обязательства, взятые на себя правительством Украины, — говорится в открытом письме профессора Роберта ван Уоррена, который возглавляет международную организацию «Глобальная инициатива в психиатрии».

Ранее Комитет по предупреждению пыток (КПП) отметил необходимость деинституционализации лиц с психическими расстройствами. Речь идет о трансформации устаревшей системы ПНИ в более современную систему поддержки проживания, позволяющую лицам с психическими расстройствами и нарушениями интеллектуального развития активно участвовать в жизни общества и одновременно учитывает их специальные потребности.

Дни жителей психоневрологических интернатов основном пустые и бессодержательные, и структура интернатных учреждений неизменно приводит к нарушениям прав человека их резидентов на системном уровне, — отмечает правозащитник.

В своем последнем докладе по Украине, КПП отметил, что сервисы поддержания проживания должны быть оборудованы в виде небольших групповых домов в общинах, в идеале — в городах с легким доступом ко всем необходимым сервисам и инфраструктуре.

С директором Святошинского ПНИ мы разработали план постепенной трансформации. В учреждении были созданы новые «переходные отделения» и планировалось построить совершенно новое отделение, где жители будут готовиться к возвращению в общество. Следующим шагом было бы развитие сервисов поддержания проживания для малых групп клиентов в обычных городских квартирах. Однако в прошлом году финансирование нового строительства было снято… Мы же тем временем получили финансовую поддержку международных доноров, чтобы помочь Святошинскому ПНИ улучшить качество жизни в интернате… Очевидно, что план Киевского горсовета построить еще один женский интернат полностью противоречит трансформации ПНИ, согласованной и начатой нашим фондом, — жалуются правозащитники.

Кроме этого, в открытом письме Кличко напомнили, что Украина должна выполнять международные обязательства Конвенции ООН о правах инвалидов, которая запрещает принятие любых мер, дискриминирующих лиц с инвалидностью по их недостаткам.

Мы призываем вас использовать свои полномочия, чтобы не допустить создания нового психоневрологического интерната и вместо этого возобновить процесс постепенной трансформации всех психоневрологических интернатов на более прогрессивную и гуманную систему поддержки проживания и предоставления социальных сервисов в территориальной общине, — обратились к Кличко правозащитники.

Напомним, Human Rights in Mental Health-FGIP разработала план реформирования психоневрологических интернатов и согласовала его с Министерством соцполитики, которое выполняет функции координатора реализации Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017−2026 годы. План предусматривал постепенный переход к предоставлению лицам с психическими расстройствами и нарушениями интеллектуального развития более современных услуг, отвечающих международным обязательствам Украины. Реализация этого плана позволила бы постепенно полностью заменить систему психоневрологических интернатов на систему поддержки проживания.