Как оформить субсидию во время карантина. Фото: vse.rv.ua

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Пошаговую инструкцию по оформлению субсидии на 2020−2021 отопительный сезон обнародовали в Кабинете министров Украины.

Граждане, которые ранее не пользовались субсидиями, сейчас имеют возможность подать соответствующую заявку, не выходя из дома. Это можно сделать на сайте Министерства социальной политики по следующей ссылке. Об этом 22 января сообщил глава правительства Денис Шмыгаль на собственной странице в Facebook.

По его словам, подать заявку на оформление субсидии можно также, обратившись лично к должностному лицу территориальной общины, ЦНАПа или органа социальной защиты населения в городах областного значения. Также украинцам можно заполнив заявление и декларацию, отправив их по почте в орган социальной защиты населения.

Правительство стремится сделать государственные услуги максимально доступными для каждого украинца, поэтому постоянно работает над упрощением этой процедуры. В частности, было облегчено оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина, — отметил премьер.

Глава Кабмина добавил, что с марта 2020 года действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. На отопительный сезон 2020−2021 годов субсидия в автоматическом режиме была переназначена для более 2,7 млн домохозяйств.

Напомним, 23 декабря Кабинет министров Украины расширил программу предоставления жилищных субсидий. Она касалась лиц, которые получат пособие по частичной безработице, а также выплат малообеспеченным семьям.