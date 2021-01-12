Як оформити субсидію під час карантину. Фото: vse.rv.ua

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Покрокову інструкцію щодо оформлення субсидії на 2020−2021 опалювальний сезон оприлюднили в Кабінеті міністрів України.

Громадяни, які раніше не користувалися субсидіями, наразі мають можливість подати відповідну заявку, не виходячи з дому. Це можна зробити на сайті Міністерства соціальної політики за наступним посиланням. Про це 22 січня повідомив глава уряду Денис Шмигаль на власній сторінці у Facebook.

За його словами, подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Також українцям можна заповнивши заяву і декларацію, відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення.

Уряд прагне зробити державні послуги максимально доступними для кожного українця, тож постійно працює над спрощенням цієї процедури. Зокрема було полегшено оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину, — зазначив прем'єр.

Глава Кабміну додав, що з березня 2020 року діє автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди. На опалювальний сезон 2020−2021 років субсидію в автоматичному режимі було перепризначено для понад 2,7 млн домогосподарств.

Нагадаємо, 23 грудня Кабінет міністрів України розширив програму надання житлових субсидій. Вона стосувалася осіб, які отримають допомогу по частковому безробіттю, а також виплат малозабезпеченим сім’ям.