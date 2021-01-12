Будут ли COVID-паспорта в Украине, пояснили в Минздраве. Фото:

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Вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса в Украине рассматривают, но внедрять пока не планируют.

Министерство здравоохранения будет принимать решение после того, как получит информацию, что вакцинированный человек не может распространять COVID-19. Сейчас исследования, которые проводили для иммунобиологических препаратов против коронавируса, направленные прежде всего на сокращение летальности и тяжести течения болезни. Об этом 12 января заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

По его словам, не стоит путать свидетельства о вакцинации с иммунными паспортами, поскольку свидетельство используется только во время пересечения границы, а иммунный паспорт свидетельствует о наличии иммунитета от коронавируса.

Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения предостерегала от внедрения иммунных паспортов и вопрос их внедрения пока не стоит. Также он отметил, что международные медико-санитарные правила позволяют выдавать такое свидетельство, только если вакцина разрешена ВОЗ. Сейчас такое разрешение получила только вакцина от производителя Pfizer.

В понедельник, 11 января, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили, что планирует увеличить объем производства своей коронавирусной вакцины на 50%. В 2021 году планируется производство 2 млрд доз.

Напомним, в Минздраве анонсировали вакцинацию в Украине уже в феврале-марте, впрочем, пока закуплена только вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которая до сих пор не прошла всех этапов проверки.