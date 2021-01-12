COVID-паспорта о вакцинации — стало известно, будут ли вводить их в Украинеhttps://racurs.ua/n148908-covid-pasporta-o-vakcinacii-stalo-izvestno-budut-li-vvodit-ih-v-ukraine.htmlРакурс
Вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса в Украине рассматривают, но внедрять пока не планируют.
Министерство здравоохранения будет принимать решение после того, как получит информацию, что вакцинированный человек не может распространять COVID-19. Сейчас исследования, которые проводили для иммунобиологических препаратов против коронавируса, направленные прежде всего на сокращение летальности и тяжести течения болезни. Об этом 12 января заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.
По его словам, не стоит путать свидетельства о вакцинации с иммунными паспортами, поскольку свидетельство используется только во время пересечения границы, а иммунный паспорт свидетельствует о наличии иммунитета от коронавируса.
Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения предостерегала от внедрения иммунных паспортов и вопрос их внедрения пока не стоит. Также он отметил, что международные медико-санитарные правила позволяют выдавать такое свидетельство, только если вакцина разрешена ВОЗ. Сейчас такое разрешение получила только вакцина от производителя Pfizer.
В понедельник, 11 января, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили, что планирует увеличить объем производства своей коронавирусной вакцины на 50%. В 2021 году планируется производство 2 млрд доз.
Напомним, в Минздраве анонсировали вакцинацию в Украине уже в феврале-марте, впрочем, пока закуплена только вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которая до сих пор не прошла всех этапов проверки.