Голові КСУ Тупицькому готують ще одну підозру — її вручать після Дубая

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Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому готуються висунути ще одну підозру.

Йдеться про можливе порушення головою КСУ ст. 364 КК України, а саме — перевищення повноважень після того, як він провів збори суддів КСУ і сам себе відправив у відпустку (будучи у статусі відстороненого).

Нову підозру Тупицькому можуть вручити після повернення з Дубая увечері 13 січня. Про це йдеться і в заяві голови КСУ на сайті суду.

Тупицькому начебто стало відомо «з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента», що після його повернення з родиною до Києва в приміщенні аеропорту «за участі окремих ЗМІ та громадських активістів планується проведення публічного шоу» з інсценуванням вручення підозри".

ЗМІ повідомили, що нова кримінальна справа проти Тупицького відкрита у зв’язку з тим, що він сам себе відправив у відпустку 5 січня, а указ президента України про відсторонення його від посади на два місяці датований 29 грудня 2020 року.

Тупицький себе не вважає ні підозрюваним, ні відстороненим від посади і видав розпорядження про відпустку, вже не маючи на це повноважень.

Голова КСУ заявив, що намір вручити нову підозру є спробою його дискредитації і «блокування роботи суду з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі».

Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ на два місяці.

Раніше у заяві прес-служби Конституційного суду заявили, що президент не має повноважень відсторонити голову КСУ, а його указ назвали «юридично нікчемним». Тупицький продовжує виконувати свої обов’язки, а Зеленському порадили негайно скасувати указ.