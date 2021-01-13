Коронавирус в Украине. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за прошедшие сутки, 12 января, подхватили COVID-19 6 тыс. 409 человек.

Среди больных — 187 детей и 367 медработников. Вчера госпитализировали 2 тыс. 564 больных, а скончались от осложнений болезни 195 человек. Преодолеть коронавирус сумели 14 тыс. 503 человека. Об этом 13 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего больных 12 января обнаружили в Киеве — 906 человек. Еще 529 украинцев заболели в Запорожской области, а 521 — в Харьковской.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 906 случаев;

Винницкая область — 211 случаев;

Волынская область — 143 случая;

Днепропетровская область — 105 случаев;

Донецкая область — 189 случаев;

Житомирская область — 101 случай;

Закарпатская область — 100 случаев;

Запорожская область — 529 случаев;

Ивано-Франковская область — 134 случая;

Киевская область —280 случаев;

Кировоградская область — 117 случаев;

Луганская область — 228 случаев;

Львовская область — 277 случаев;

Николаевская область — 172 случая;

Одесская область — 513 случаев;

Полтавская область — 356 случаев;

Ровенская область — 235 случаев;

Сумская область — 159 случаев;

Тернопольская область — 127 случаев;

Харьковская область — 521 случай;

Херсонская область — 141 случай;

Хмельницкая область — 348 случаев;

Черкасская область — 269 случаев;

Черновицкая область — 165 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что на территории Украины обнаружены пять мутаций коронавируса COVID-19.