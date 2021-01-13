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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото:

Коронавирус за сутки убил почти две сотни украинцев (ИНФОГРАФИКА)

13 янв 2021, 09:10
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за прошедшие сутки, 12 января, подхватили COVID-19 6 тыс. 409 человек.

Среди больных — 187 детей и 367 медработников. Вчера госпитализировали 2 тыс. 564 больных, а скончались от осложнений болезни 195 человек. Преодолеть коронавирус сумели 14 тыс. 503 человека. Об этом 13 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего больных 12 января обнаружили в Киеве — 906 человек. Еще 529 украинцев заболели в Запорожской области, а 521 — в Харьковской.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 906 случаев;
  • Винницкая область — 211 случаев;
  • Волынская область — 143 случая;
  • Днепропетровская область — 105 случаев;
  • Донецкая область — 189 случаев;
  • Житомирская область — 101 случай;
  • Закарпатская область — 100 случаев;
  • Запорожская область — 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 134 случая;
  • Киевская область —280 случаев;
  • Кировоградская область — 117 случаев;
  • Луганская область — 228 случаев;
  • Львовская область — 277 случаев;
  • Николаевская область — 172 случая;
  • Одесская область — 513 случаев;
  • Полтавская область — 356 случаев;
  • Ровенская область — 235 случаев;
  • Сумская область — 159 случаев;
  • Тернопольская область — 127 случаев;
  • Харьковская область — 521 случай;
  • Херсонская область — 141 случай;
  • Хмельницкая область — 348 случаев;
  • Черкасская область — 269 случаев;
  • Черновицкая область — 165 случаев;
  • Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что на территории Украины обнаружены пять мутаций коронавируса COVID-19.

Источник: Ракурс


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