Коронавирус за сутки убил почти две сотни украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148943-koronavirus-za-sutki-ubil-pochti-dve-sotni-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за прошедшие сутки, 12 января, подхватили COVID-19 6 тыс. 409 человек.
Среди больных — 187 детей и 367 медработников. Вчера госпитализировали 2 тыс. 564 больных, а скончались от осложнений болезни 195 человек. Преодолеть коронавирус сумели 14 тыс. 503 человека. Об этом 13 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Больше всего больных 12 января обнаружили в Киеве — 906 человек. Еще 529 украинцев заболели в Запорожской области, а 521 — в Харьковской.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 906 случаев;
- Винницкая область — 211 случаев;
- Волынская область — 143 случая;
- Днепропетровская область — 105 случаев;
- Донецкая область — 189 случаев;
- Житомирская область — 101 случай;
- Закарпатская область — 100 случаев;
- Запорожская область — 529 случаев;
- Ивано-Франковская область — 134 случая;
- Киевская область —280 случаев;
- Кировоградская область — 117 случаев;
- Луганская область — 228 случаев;
- Львовская область — 277 случаев;
- Николаевская область — 172 случая;
- Одесская область — 513 случаев;
- Полтавская область — 356 случаев;
- Ровенская область — 235 случаев;
- Сумская область — 159 случаев;
- Тернопольская область — 127 случаев;
- Харьковская область — 521 случай;
- Херсонская область — 141 случай;
- Хмельницкая область — 348 случаев;
- Черкасская область — 269 случаев;
- Черновицкая область — 165 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что на территории Украины обнаружены пять мутаций коронавируса COVID-19.