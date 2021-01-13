Коронавірус за добу вбив майже дві сотні українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148943-koronavirus-za-dobu-vbyv-mayje-dvi-sotni-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за минулу добу, 12 січня, підхопили COVID-19 6 тис. 409 осіб.
Серед хворих — 187 дітей та 367 медпрацівників. Вчора госпіталізували 2 тис. 564 хворих, а померли від ускладнень хвороби 195 осіб. Подолати коронавірус зуміли 14 тис. 503 особи. Про це 13 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Найбільше хворих 12 січня виявили у Києві — 906 осіб. Ще 529 українців захворіли в Запорізькій області, а 521 — в Харківській.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 906 випадків;
- Вінницька область — 211 випадків;
- Волинська область — 143 випадки;
- Дніпропетровська область — 105 випадків;
- Донецька область — 189 випадків;
- Житомирська область — 101 випадок;
- Закарпатська область — 100 випадків;
- Запорізька область — 529 випадків;
- Івано-Франківська область — 134 випадки;
- Київська область — 280 випадків;
- Кіровоградська область — 117 випадків;
- Луганська область — 228 випадків;
- Львівська область — 277 випадків;
- Миколаївська область — 172 випадки;
- Одеська область — 513 випадків;
- Полтавська область — 356 випадків;
- Рівненська область — 235 випадків;
- Сумська область — 159 випадків;
- Тернопільська область — 127 випадків;
- Харківська область — 521 випадок;
- Херсонська область — 141 випадок;
- Хмельницька область — 348 випадків;
- Черкаська область — 269 випадків;
- Чернівецька область — 165 випадків;
- Чернігівська область — 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що на території України виявлені п’ять мутацій коронавірусу COVID-19.