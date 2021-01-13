Коронавірус в Україні. Фото:

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за минулу добу, 12 січня, підхопили COVID-19 6 тис. 409 осіб.

Серед хворих — 187 дітей та 367 медпрацівників. Вчора госпіталізували 2 тис. 564 хворих, а померли від ускладнень хвороби 195 осіб. Подолати коронавірус зуміли 14 тис. 503 особи. Про це 13 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Найбільше хворих 12 січня виявили у Києві — 906 осіб. Ще 529 українців захворіли в Запорізькій області, а 521 — в Харківській.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 906 випадків;

Вінницька область — 211 випадків;

Волинська область — 143 випадки;

Дніпропетровська область — 105 випадків;

Донецька область — 189 випадків;

Житомирська область — 101 випадок;

Закарпатська область — 100 випадків;

Запорізька область — 529 випадків;

Івано-Франківська область — 134 випадки;

Київська область — 280 випадків;

Кіровоградська область — 117 випадків;

Луганська область — 228 випадків;

Львівська область — 277 випадків;

Миколаївська область — 172 випадки;

Одеська область — 513 випадків;

Полтавська область — 356 випадків;

Рівненська область — 235 випадків;

Сумська область — 159 випадків;

Тернопільська область — 127 випадків;

Харківська область — 521 випадок;

Херсонська область — 141 випадок;

Хмельницька область — 348 випадків;

Черкаська область — 269 випадків;

Чернівецька область — 165 випадків;

Чернігівська область — 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що на території України виявлені п’ять мутацій коронавірусу COVID-19.