Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото:

Коронавірус за добу вбив майже дві сотні українців (ІНФОГРАФІКА)

13 січ 2021, 09:10
999

Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за минулу добу, 12 січня, підхопили COVID-19 6 тис. 409 осіб.

Серед хворих — 187 дітей та 367 медпрацівників. Вчора госпіталізували 2 тис. 564 хворих, а померли від ускладнень хвороби 195 осіб. Подолати коронавірус зуміли 14 тис. 503 особи. Про це 13 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Найбільше хворих 12 січня виявили у Києві — 906 осіб. Ще 529 українців захворіли в Запорізькій області, а 521 — в Харківській.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 906 випадків;
  • Вінницька область — 211 випадків;
  • Волинська область — 143 випадки;
  • Дніпропетровська область — 105 випадків;
  • Донецька область — 189 випадків;
  • Житомирська область — 101 випадок;
  • Закарпатська область — 100 випадків;
  • Запорізька область — 529 випадків;
  • Івано-Франківська область — 134 випадки;
  • Київська область — 280 випадків;
  • Кіровоградська область — 117 випадків;
  • Луганська область — 228 випадків;
  • Львівська область — 277 випадків;
  • Миколаївська область — 172 випадки;
  • Одеська область — 513 випадків;
  • Полтавська область — 356 випадків;
  • Рівненська область — 235 випадків;
  • Сумська область — 159 випадків;
  • Тернопільська область — 127 випадків;
  • Харківська область — 521 випадок;
  • Херсонська область — 141 випадок;
  • Хмельницька область — 348 випадків;
  • Черкаська область — 269 випадків;
  • Чернівецька область — 165 випадків;
  • Чернігівська область — 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що на території України виявлені п’ять мутацій коронавірусу COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...
Новини партнерів