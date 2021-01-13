Карантин в школі. Фото: pravda.com

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Локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня включно. Глава МОН Сергій Шкарлет заявив, що дистанційне навчання в школах не зможе повністю замінити очну форму.

Тому відомство хоче повернути дітей за парти, але все залежатиме від ситуації з коронавірусом, повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Також державна служба якості освіти планує провести моніторинг діяльності шкіл, зокрема й щодо якості освіти під час дистанційного навчання,

Дистанційна освіта в усьому світі на сьогодні є рятівним елементом для того, щоб навчання було якісним. Однак вона є додатком до очної форми навчання, — зазначив Шкарлет.

Також він нагадав, що для допомоги вчителям та учням під час дистанційного навчання функціонує електронна платформа «Всеукраїнська школа онлайн».

В Україні на час посиленого карантину, який триватиме до 24 січня, учням і студентам заборонено відвідувати навчальні заклади. Виняток — дитячі садки, які продовжують працювати.

Після закінчення планових зимових канікул, які тривали до 10 січня, деякі заклади продовжили їх, інші перейшли на дистанційне навчання. Це питання школи вирішували разом із місцевою владою. У міністерстві натомість радили закладам оголосити на цей час зимові канікули.

Водночас у МОН поки не дають рекомендацій щодо навчального процесу після завершення посиленого карантину і не повідомляють, чи можуть перенести початок весняних і літніх канікул.

Проте ще до початку навчального року 2020/2021 у відомстві рекомендували запровадити у школах весняні канікули у період з 22 березня до 28 березня включно, а літні — з 1 червня до 31 серпня включно.

Нагадаємо, Денис Шмигаль попросив не висміювати посилений карантин у січні. Він вважає, що карантинні заходи в Україні є значно м’якішими у порівнянні з європейськими країнами.

В Україні за минулу добу, 12 січня, коронавірус підхопили 6 тис. 409 осіб. Серед хворих — 187 дітей та 367 медпрацівників.