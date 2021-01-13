В Порошенка відповіли на претензії Facebook щодо «порохоботів»

https://racurs.ua/ua/n148982-v-poroshenka-vidpovily-na-pretenziyi-facebook-schodo-porohobotiv.html

Ракурс

Видалення акаунтів так званих «порохоботів» у соцмережі Facebook (Фейсбук) пояснили у партії «Європейська солідарність».

Йдеться про заяву Фейсбук щодо деактивації десятків профілів, пов’язаних із партією Петра Порошенка і кількома громадськими організаціями, пов’язаними із «Євросолідарністю».

«ЄС» перевіряє заяву Facebook, цитує «Радіо Свобода» депутата Київської обласної ради Володимира Горковенка.

Він повідомив, що наразі, за його даними, всі регіональні сторінки політичної сили працюють, натомість йому відомо про видалення акаунтів активістів, які симпатизують «Євросолідарності», наприклад, блогера Андрія Луганського, який у 2019 році балотувався до Ради.

Горковенко припускає, що під видалення могли потрапити «клони».

Ми під час виборів місцевих фіксували дуже багато сторінок клонів, які створені під нас, але насправді до нас не мали ніякого стосунку. Регіональні організації з цього приводу навіть робили заяви. Але ми категорично проти, коли «Справу громад» блокують чи назвали «ботом» Андрія Луганського. Це реальна людина, яка не приховує прізвище і обличчя. А він заблокований, — розповів депутат.

Мережа Facebook повідомила, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов’язаних із «Європейською солідарністю». Підставою назвали «скоординовану неавтентичну поведінку». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

У звіті Facebook пояснила, що йдеться про фіктивних осіб, які модерували сторінки та писали в групах, поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставили лайки і коментували під текстами інших людей, щоб показати партії та політиків більш популярними, ніж вони є насправді.

Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива, — йдеться в повідомленні Facebook.

Восени 2020 року з Facebook через «неавтентичну поведінку» видалили 94 акаунти та сторінки, пов’язані з українською PR-фірмою MAS та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко та партією"Батьківщина".