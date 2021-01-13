https://racurs.ua/ua/n148988-impichment-trampa-u-palati-predstavnykiv-pidrahuvaly-golosy.html

Ракурс

Імпічмент Дональда Трампа відбувся у Палаті представників Конгресу США.

За відсторонення Трампа від влади проголосували 216, а проти — 192 члени Палати представників, повідомляється в трансляції засідання.

В офіційній резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту — нападу на Капітолій. Конгрес розглядав резолюцію про імпічмент при підвищених заходах безпеки. У холі Капітолію чергували сотні бійців Нацгвардії. Для імпічменту була необхідна проста більшість голосів.

Тепер для відсторонення Трампа від влади знадобиться, щоб Палату представників підтримали дві третини членів Сенату. Наразі представники республіканської більшості у Сенаті відмовляються проводити екстрене засідання для розгляду цього питання.

Найімовірніше, Сенат не встигне розглянути імпічмент до інавгурації Байдена. Про це вже попередив лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл.

Якщо Трампа відсторонять від посади, це буде першим таким випадком в історії США.

Результат у Палаті представників має символічне значення — повноваження Трампа в будь-якому випадку припиняються 20 січня. Однак, будучи відстороненим від влади, Трамп більше ніколи не зможе брати участь в президентських виборах.

11 січня видання Politico з посиланням на його оточення повідомляло, що він сам навряд чи захоче висуватись в 2024 році.

Палата представників вже оголошувала Трампу імпічмент в грудні 2019 року. Його визнали винним у зловживанні повноваженнями, а також в перешкоджанні правосуддю через відмову співпрацювати зі слідством. Голоси майже точно розподілилися відповідно до партійною приналежністю: усі демократи голосували за імпічмент, майже всі республіканці — проти. Сенат, у якому тоді більшість була у республіканців, не підтримав відсторонення Трампа з посади.

До Трампа Палата представників оголошувала імпічмент двом президентам — Ендрю Джонсону (1868 рік) і Біллу Клінтону (1998 рік). В обох випадках Сенат відмовився відсторонити їх від посади, і вони продовжили керувати країною.

У 1974 році Річард Ніксон, проти якого збиралися розпочати процедуру імпічменту, достроково подав у відставку — як вважається, через те, що у нього практично не було шансів уникнути відсторонення від влади.

Нагадаємо, що 6 січня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знов не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія. Загинули пʼятеро людей. Понад 40 учасників штурму постали перед судом, а у Вашингтоні побоюються нових заворушень у день інавгурації Байдена.