Военные сообщили фамилию погибшего от снайперского огня воина

https://racurs.ua/n148912-voennye-soobschili-familiu-pogibshego-ot-snayperskogo-ognya-voina-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь 37-летнего Олега Андриенко. Как сообщили в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, он погиб в результате огнестрельного пулевого ранения.

Имя военного назвала пресс-служба воинской части 12 января.

Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования семье погибшего. У старшего солдата Андриенко остался сын Тимур, которому еще нет года, жена Марина и мать.

Несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение Андриенко получил во время выполнения боевой задачи.

Погибший был стрелком — помощником гранатометчика, Андриенко похоронят в Запорожье.

Он — первая боевая потеря Вооруженных сил Украины в 2021 году. «Ракурс» писал, что Андриенко погиб 11 января возле Донецка в результате снайперского обстрела.