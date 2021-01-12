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Ракурс
Военные сообщили фамилию погибшего от снайперского огня воина

Военные сообщили фамилию погибшего от снайперского огня воина (ФОТО)

12 янв 2021, 13:29
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Война на Донбассе унесла жизнь 37-летнего Олега Андриенко. Как сообщили в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, он погиб в результате огнестрельного пулевого ранения.

Имя военного назвала пресс-служба воинской части 12 января.

Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования семье погибшего. У старшего солдата Андриенко остался сын Тимур, которому еще нет года, жена Марина и мать.

Погибший на Донбассе боец, фото — Новынарня

Несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение Андриенко получил во время выполнения боевой задачи.

Погибший был стрелком — помощником гранатометчика, Андриенко похоронят в Запорожье.


Он — первая боевая потеря Вооруженных сил Украины в 2021 году. «Ракурс» писал, что Андриенко погиб 11 января возле Донецка в результате снайперского обстрела.

Погибший на Донбассе боец, фото — Новынарня

Источник: Ракурс


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