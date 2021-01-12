Військові повідомили прізвище загиблого від снайперського вогню воїна

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Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя 37-річного Олега Андрієнка. Як повідомили у 56-й окремій мотопіхотній бригаді, він загинув внаслідок вогнепального кульового поранення.

Ім’я військового назвала прес-служба військової частини 12 січня.

Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття родині загиблого. В старшого солдата Андрієнка залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

Не сумісне з життям вогнепальне кульове поранення Андрієнко отримав під час виконання бойового завдання.

Загиблий був стрільцем — помічником гранатометника, Андрієнка поховають у Запоріжжі.

Він — перша бойова втрата Збройних сил України у 2021 році. «Ракурс» писав, що Андрієнко загинув 11 січня в районі Пісок Донецької області внаслідок снайперського обстрілу.