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Ракурс
Військові повідомили прізвище загиблого від снайперського вогню воїна

Військові повідомили прізвище загиблого від снайперського вогню воїна (ФОТО)

12 січ 2021, 13:29
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Війна на Донбасі забрала життя 37-річного Олега Андрієнка. Як повідомили у 56-й окремій мотопіхотній бригаді, він загинув внаслідок вогнепального кульового поранення.

Ім’я військового назвала прес-служба військової частини 12 січня.

Командування та особовий склад бригади висловили щирі співчуття родині загиблого. В старшого солдата Андрієнка залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.

Загиблий під Пісками боєць, фото — Новинарня

Не сумісне з життям вогнепальне кульове поранення Андрієнко отримав під час виконання бойового завдання.

Загиблий був стрільцем — помічником гранатометника, Андрієнка поховають у Запоріжжі.


Загиблий на Донбасі боєць, фото — Новинарня

Він — перша бойова втрата Збройних сил України у 2021 році. «Ракурс» писав, що Андрієнко загинув 11 січня в районі Пісок Донецької області внаслідок снайперського обстрілу.

Джерело: Ракурс


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