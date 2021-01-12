Роботів-домогосподарок представила Samsung. Фото:

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Samsung, компанія-техногігант із Південної Кореї, представила трьох нових роботів-помічників для будинку.

На віртуальній прес-конференції CES показали робота-пилососа з камерою спостереження JetBot AI Plus, робота-помічника Bot Care і робота Bot Handy, який може навести порядок і розставити речі. Всі пристрої засновані на штучному інтелекті. Про це повідомляє видання CNET.

На виставці компанія показала відеоролик, в якому робот Bot handy працював на кухні: він завантажував посуд у посудомийну машину. «Розумний» робот розпізнає різні об'єкти за формою, розміром і вагою, а також визначає склад матеріалів різних об'єктів. Робот здатний як зібрати одяг, розкиданий по квартирі, так і піднести келих вина власнику.

Інший робот — Bot Care запрограмований реагувати на поведінку господаря. Він запам’ятовує їхні звички, складає розклади та робить нагадування. Третій робот схожий на пилосос, але вміє розпізнавати оточення, як це роблять безпілотний транспорт.

У компанії «Самсунг» гадають, що ці боти зможуть визначати повсякденні потреби людини, перш ніж він про них подумає. Наразі вихід цих пристроїв на ринок невідомий.

Нагадаємо, у грудні 2020 року чотири роботи американської компанії Boston Dynamics виконали танець на честь Нового року. Два людиноподібні роботи Atlas станцювали разом робопсом Spot, а у фіналі до них виїхав робот на колесах Handle.