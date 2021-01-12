Роботов-домохозяек представила Samsung. Фото:

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Samsung, компания-техногигант из Южной Кореи, представила трех новых роботов-помощников для дома.

На виртуальной пресс-конференции CES показали робота-пылесоса с камерой наблюдения JetBot AI Plus, робота-помощника Bot Care и работа Bot Handy, который может навести порядок и расставить вещи. Все устройства основаны на искусственном интеллекте. Об этом сообщает издание CNET.

На выставке компания показала видеоролик, в котором робот Bot handy работал на кухне: он загружал посуду в посудомоечную машину. «Умный» робот распознает различные объекты по форме, размеру и весу, а также определяет состав материалов различных объектов. Робот способен как собрать одежду, разбросанную по квартире, так и поднести бокал вина владельцу.

Другой робот — Bot Care запрограммирован реагировать на поведение хозяина. Он запоминает их привычки, составляет расписания и делает напоминания. Третий робот похож на пылесос, но умеет распознавать окружение, как это делают беспилотный транспорт.

В компании «Самсунг» думают, что эти боты смогут определять повседневные потребности человека, прежде чем он о них подумает. Сейчас выход этих устройств на рынок неизвестен.

Напомним, в декабре 2020 года четыре работа американской компании Boston Dynamics исполнили танец в честь Нового года. Две человекоподобных робота Atlas станцевали вместе робопсом Spot, а в финале к ним выехал робот на колесах Handle.