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Ракурс
Флаг Украины сняли с лопаты после скандала на Ровенщине

Флаг Украины сняли с лопаты после скандала на Ровенщине (ФОТО, ВИДЕО)

12 янв 2021, 13:06
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Скандал разгорелся в городе Сарны Ровенской области — там флаг Украины разместили на импровизированном флагштоке — лопате. После возмущения местных жителей в соцсетях символ Украины исчез с лопаты.

Как сообщают в сообществе «Сарненщина Вільна», государственный флаг уже сняли в Сарнах. Дизайнерское решение местного кафе, которое таким образом решило обыграть тематику шахт, возмутило горожан.

Люди расценили поступок как пренебрежение к государственному символу. По данным местных СМИ, владельцы заведения предварительно информировали, что это — дизайнерское решение, которое вписывается в интерьер, поэтому они не планируют снимать прапор. В понедельник, 11 января, жители Сарн опубликовали фото, на которых видно, что флаг все же сняли с лопаты.


Источник: Ракурс


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