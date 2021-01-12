Флаг Украины сняли с лопаты после скандала на Ровенщине

https://racurs.ua/n148910-flag-ukrainy-snyali-s-lopaty-posle-skandala-na-rovenschine-foto-video.html

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Скандал разгорелся в городе Сарны Ровенской области — там флаг Украины разместили на импровизированном флагштоке — лопате. После возмущения местных жителей в соцсетях символ Украины исчез с лопаты.

Как сообщают в сообществе «Сарненщина Вільна», государственный флаг уже сняли в Сарнах. Дизайнерское решение местного кафе, которое таким образом решило обыграть тематику шахт, возмутило горожан.

Люди расценили поступок как пренебрежение к государственному символу. По данным местных СМИ, владельцы заведения предварительно информировали, что это — дизайнерское решение, которое вписывается в интерьер, поэтому они не планируют снимать прапор. В понедельник, 11 января, жители Сарн опубликовали фото, на которых видно, что флаг все же сняли с лопаты.