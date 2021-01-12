Прапор України зняли з лопати після скандалу на Рівненщині

https://racurs.ua/ua/n148910-prapor-ukrayiny-znyaly-z-lopaty-pislya-skandalu-na-rivnenschyni-foto-video.html

Ракурс

Скандал розгорівся у Сарнах Рівненської області — там прапор України розмістили на імпровізованому флагштоці — лопаті. Після обурення місцевих мешканців у соцмережах символ України зник з лопати.

Як повідомляють у спільноті «Сарненщина Вільна», державний стяг вже зняли у Сарнах. Дизайнерське рішення місцевого кафе, яке таким чином вирішило обіграти тематику шахт, обурило містян.

Люди розцінили вчинок як зневагу до державного символу. За даними місцевих ЗМІ, власники закладу попередньо інформували, що це — дизайнерське рішення, яке вписується в інтер'єр, а знімати його не збираються. В понеділок, 11 січня, мешканці Сарн опублікували фото, на яких видно, що прапор все ж таки зняли з лопати.