Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Почти 8 тыс. инфицированных за сутки — в Украине новый скачок заболеваемости COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)

14 янв 2021, 09:33
999

Коронавирус в Украине по состоянию на 14 января обнаружили у 7 тыс. 925 людей. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 1,12 млн случаев COVID-19.

Среди заболевших за прошлые сутки — 233 ребенка и 345 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 229 человек;
  • летальных исходов — 162;
  • выздоровели — 10 тыс. 192 человек;
  • осуществлено тестирований — 54 тыс. 265 (в частности методом ПЦР — 33 тыс. 349, методом ИФА — 20 тыс. 916).

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 138 тыс. 764 человека, 837 тис. 63 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 20 тис. 376 украинцев. Лаборатории осуществили 5,9 млн ПЦР-тестирований.

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве — 794,
  • Донецкой области — 588,
  • Запорожской области — 554
  • Львовской области — 482,
  • Николаевской области — 460.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров