Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине по состоянию на 14 января обнаружили у 7 тыс. 925 людей. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 1,12 млн случаев COVID-19.

Среди заболевших за прошлые сутки — 233 ребенка и 345 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 229 человек;

летальных исходов — 162;

выздоровели — 10 тыс. 192 человек;

осуществлено тестирований — 54 тыс. 265 (в частности методом ПЦР — 33 тыс. 349, методом ИФА — 20 тыс. 916).

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 138 тыс. 764 человека, 837 тис. 63 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 20 тис. 376 украинцев. Лаборатории осуществили 5,9 млн ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: