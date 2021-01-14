«Нафтогаз» пообіцяв дешевий газ до завершення карантину

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Дешевий газ пообіцяв своїм клієнтам «Нафтогаз України». Державна компанія заявила, що готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою урядом ціною 6,99 грн за куб. м.

Такою вартість газу буде до завершення карантину або опалювального сезону, тобто до кінця березня.

Про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

Пільговий тариф 6,99 грн за куб. м передбачений у плані «Місячний». Якщо ж клієнти оформили тарифний план «Річний», то вартість газу для них не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

«Нафтогаз України» пообіцяв ухвалити угоди з побутовими споживачами, постачальник яких не постачатиме газ за новою регульованою ціною від Кабміну.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів, що його компанія «готова мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень».

Нагадаємо, що уряд 13 січня оголосив про запровадження державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Газ коштуватиме для приватних споживачів 6,99 грн за куб.м. Водночас у Кабміні запевнили, що державне регулювання ціни на газ не означає відмову від розвитку ринку газу, який запрацював в Україні з 1 серпня 2020 року.

В Україні понад півмільйона громадян вже змінили газопостачальників, а тисячі громадян ще у вересні уклали річні контракти на поставку газу на рівні 4,70 грн за кубометр.