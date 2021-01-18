Сменить поставщика газа можно в «Ощадбанке» — Кабмин

https://racurs.ua/n149145-smenit-postavschika-gaza-mojno-v-oschadbanke-kabmin.html

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Смена поставщика газа теперь будет осуществляться и в государственном банке «Ощадбанк», куда можно будет подать заявку на подключение газоснабжения от компании «Нафтогаз Украины».

Об этом в Телеграм 18 января отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По словам главы «Ощадбанка» Сергея Наумова, отныне в отделениях банка заработала новая услуга — подачи заявок на подключение к государственному поставщику газа — компании «Нафтогаз Украины».

Для изменения компании-поставщика газа не нужно заменять трубы или устанавливать новое оборудование. Достаточно лишь подать заявку, и после завершения перехода платежка за газ придет уже с ценами от нового поставщика, — сообщил Наумов на собственной Фейсбук-странице.

На сайте банка уточняют, что для заявки на подключение газоснабжения, нужно явиться в отделение с пакетом документов:

паспортом,

идентификационным налоговым номером,

документами о праве собственности на жилье и согласии совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья (шаблон заявления — на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом»),

ЕIC-кодом (16-значным персональным газовым номером объекта).

После обработки заявки клиент в течение пяти-семи рабочих дней получит информацию от «Нафтогаза Украины» об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua. Для этого нужно выбрать раздел «Проверить статус заявки» и ввести в соответствующем поле свой ЭИС-код.

В Кабмине напоминают, что подать заявку может любой потребитель, а переход к новому поставщику происходит автоматически.

Сообщать старую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика, — пояснили в учреждении.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на осень прошлого года, десятки тысяч украинцев подписали годовые контракты на поставку газа.