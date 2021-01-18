Цену на газ утвердил Кабмин — Шмыгаль назвал условия для всех потребителей

https://racurs.ua/n149130-cenu-na-gaz-utverdil-kabmin-shmygal-nazval-usloviya-dlya-vseh-potrebiteley.html

Ракурс

Цена на газ для населения в 2021 году снижена до 6,99 грн за куб. м благодаря сегодняшнему решению Кабинета министров Украины.

Об этом во время онлайн-заседания правительства в понедельник, 18 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб. м поставщики газа не смогут поднимать цену… Установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб. м от той, которая была в 2018—2019 годах, — рассказал глава правительства.

По его словам, в зимние месяцы платежки в среднем составляли 2,5−3 тыс. грн или 75% от тогдашней минимальной зарплаты.

Установленная нами цена (6,99 грн/куб. м) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты, — добавил премьер.

Также стало известно, повлияет ли установление новой предельной цены на газ на тех граждан, которые подписали годовые «газовые» контракты с «Нафтогазом» на уровне 4 грн за куб. м.

После государственного регулирования цен на газ сделаем так, чтобы все операторы установили годовые пакеты услуг. Те, кто имеет предварительные контракты ниже 6,99 грн за куб. м — останутся на них, — добавил Шмыгаль.



Напомним, ранее премьер заявил о восстановлении государственного регулирования цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Такие действия украинской власти с беспокойством восприняли в Международном валютном фонде. В МВФ напомнили, что переход на рынок газа и отказ от госрегулирования — условие получения транша. Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.