Офис президента. Фото: epravda.com

https://racurs.ua/n149129-datu-vajnogo-sammita-po-deokkupacii-kryma-soobschili-u-zelenskogo.html

Ракурс

Саммит по деоккупации Крыма, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Уже четко определена дата проведения Крымского саммита — 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов, — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он сказал, что на саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно — скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму, — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Жовква сообщил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия Независимости Украины.

По его словам, Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня, — сказал Жовква.

В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о планах провести в Украине в мае 2021 Крымский саммит.

Дата саммита хотели привязать до 18 мая, когда началась принудительная депортация крымских татар советским режимом.

Напомним, украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России длительное время до начала агрессии в Крыму и на Донбассе.