Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n149093-kontrrazvedka-preduprejdala-ob-ugroze-okkupacii-kryma-esche-s-2008-goda-ministr-video.html

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Украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России длительное время до начала агрессии в Крыму и на Донбассе.

Москва пыталась установит контроль над оккупированным полуостровом во времена бывшего главы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова, но не сложилось. Служба безопасности тогда создала оперативно-следственную группу, которая «делала все, чтобы прекратить действия против суверенитета Украины. Об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина в эфире «Радіо Свобода».

В то время Лапутина работала в оперативно-боевом подразделении «Альфа», спецподразделение задерживал банды, которые совершали операции против Украины. А контрразведка украинской спецслужбы докладывали об угрозах со стороны России во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации в отношении угроз. И одна из них, а это, примерно, 2008−2009 годы, относительно того, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб, — сказала она.

По словам Лапутиной, ее группу по итогам этой работы «просто разогнали».

Напомним, российские педагоги требуют рассказывать школьникам об «украинской оккупации» полуострова и подробно рассказать о событиях так называемой «русской весны» 2014 года.