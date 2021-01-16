Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n149093-kontrrozvidka-poperedjala-pro-zagrozu-okupaciyi-krymu-sche-z-2008-roku-ministr-video.html

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Українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії в Криму та на Донбасі.

Москва намагалася встановить контроль над окупованим півостровом за часів колишнього глави автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова, але не склалося. Служба безпеки тоді створила оперативно-слідчу групу яка «робила все, щоб припинити дії» проти суверенітету України. Про це заявила міністр у справах ветеранів, генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна в ефірі «Радіо Свобода».

У той час Лапутіна працювала в оперативно-бойовому підрозділі «Альфа», спецпідрозділ затримував банди, які здійснювали операції проти України. А контррозвідка української спецслужби доповідали про загрози з боку Росії за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008−2009 роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб, — сказала вона.

За словами Лапутіної, її групу за підсумками цієї роботи «просто розігнали».

Нагадаємо, російські педагоги вимагають розповідати школярам про «українську окупацію» півострова і детально розповісти про події так званої «російської весни» 2014 року.