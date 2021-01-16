ОРДЛО заявила про односторонню передачу Україні полонених. Фото: ТСН

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ОРДЛО вирішила передати Україні полонених в односторонньому порядку.

Влада самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки вирішила передати Україні полонених. Українській стороні передадуть жінок, літніх людей та осіб, які страждають важкими захворюваннями. Представників української армії бойовики не відпустять. Про це 16 січня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Останній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО відбувся в квітні 2020 року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала 20 полонених.

Нагадаємо, останній масштабний великий обмін між російськими бойовиками та Україною відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді самопроголошені фейкові ДНР та ЛНР віддали Києву 76 громадян, натомість у квазі-«республіки» повернули 127 людей.

Раніше повідомлялося, що представники незаконних збройних формувань ЛНР та ДНР блокують процес обміну полоненими на Донбасі й вимагають процесуальної очистки дев’яти осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.