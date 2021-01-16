Степанов поговорив із «слугами» про COVID-вакцину. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n149091-stepanov-pogovoryv-iz-slugamy-pro-covid-vakcynu-staly-vidomi-podrobyci.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, 16 січня провів нараду з нардепами від фракції «Слуга народу».

Очільник МОЗ та парламентарі обговорили питання закупівлі вакцини від коронавірусу, а також щеплення населення. Степанов пообіцяв депутатам почати вакцинацію вже в середині лютого. Міністр запевнив, що китайську вакцину Sinotec не будуть закуповувати, якщо її ефективність не буде доведена. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що за словами Степанова, домовленості про закупівлю вакцини договору є конфіденційними. Також конфіденційними є назви препаратів, країна походження і їхня вартість.

На мій погляд, це дуже спірна історія, оскільки Міністерство одразу ж звинуватять у крадіжці, — зазначив Качура.

Також нардеп обурений тим, що компанія, яка купуватиме коронавірусну вакцину, приватна та отримає комісію у 5%, а при закупівлі вакцини на 3,5 млрд грн, фірма збагатиться на 175 млн грн.

Немає розуміння, чому не можна проводити закупівлю через створене законом спеціальне держпідприємство «Медзакупівлі», вартість утримання якого значно менше, ніж комісія іноземного посередника, — написав нардеп.



А нардеп Євгенія Кравчук в коментарі «РБК-Україна» відзначила, що українців почнуть вакцинувати препаратами китайського розробника Sinovac і Pfizer. З КНР повинні поставити 700 тис. доз, а американський розробник — 210 тис. доз в рамках механізму COVAX. Під час першого етапу в Україні планують вакцинувати 367 тис. осіб. Другий етап вакцинації, який може стартувати в кінці березня, охопить ще 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, британська міжнародна компанія Crown Agents проведе закупівлю вакцини від COVID-19 для України. Crown Agents співпрацює з МОЗ від 2015 року, купуючи для України медичні вироби та лікарські засоби, зокрема і вакцини.