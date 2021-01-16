Степанов поговорил со «слугами» о COVID-вакцину. Фото: medcv.gov.ua

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Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения, 16 января провел совещание с нардепами от фракции «Слуга народа».

Глава Минздрава и парламентарии обсудили вопросы закупки вакцины от коронавируса, а также прививки населения. Степанов пообещал депутатам начать вакцинацию уже в середине февраля. Министр заверил, что китайскую вакцину Sinotec не будут закупать, если ее эффективность не будет доказана. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по словам Степанова, договоренности о закупке вакцины договора являются конфиденциальными. Также конфиденциальными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость.

На мой взгляд, это очень спорная история, поскольку Министерство сразу же обвинят в краже, — отметил Качура.

Также нардеп возмущен тем, что компания, которая будет покупать коронавирусную вакцину, частная и получит комиссию в 5%, а при закупке вакцины на 3,5 млрд грн, фирма обогатится на 175 млн грн.

Нет понимания, почему нельзя проводить закупку через созданное законом специальное госпредприятие «Медзакупки», стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника, — написал нардеп.



А нардеп Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина» отметила, что украинцев начнут вакцинировать препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Из КНР должны поставить 700 тыс. доз, а американский разработчик — 210 тыс. доз в рамках механизма COVAX. Во время первого этапа в Украине планируют вакцинировать 367 тыс. человек. Второй этап вакцинации, который может стартовать в конце марта, охватит еще 2,5 млн человек.

Напомним, британская международная компания Crown Agents проведет закупку вакцины от COVID-19 для Украины. Crown Agents сотрудничает с Минздравом с 2015 года, покупая для Украины медицинские изделия и лекарственные средства, в том числе и вакцины.