На взятке погорело руководство Нацагентства по аккредитации. Фото: ГБР

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Ракурс

Коррупцию в Национальном агентстве по аккредитации Украины разоблачили правоохранители.

Первого заместителя и советника директора НААУ задержали на взятке сотрудники Государственного бюро расследований. Установлено, что руководящее звено Национального агентства по аккредитации Украины ввело коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ГБР.

По информации ведомства, первый заместитель директора Нацагентства получил 2 тыс. 500 долл. США от представителя фирмы, которая занимается транспортными перевозками. Для получения взятки привлекали советника директора Нацагенства в качестве посредника.

Сегодня, 16 января, обоим фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, звание академика в обмен на элитное авто планировал предоставить президент Национальной академии аграрных наук Украины. Служба безопасности Украины поймала его на получении взятки в особо крупных размерах.