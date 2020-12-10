Звание академика за элитное авто — СБУ поймала главу академии аграрных наук

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Звание академика в обмен на элитное авто планировал предоставить президент Национальной академии аграрных наук Украины, которого Служба безопасности Украины поймала на получении взятки в особо крупных размерах.

Задержать взяточника удалось с помощью Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно со следователями Нацполиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ 10 декабря.

По версии следствия, президент академии аграрных наук получил элитное транспортное средство за включение претендента в список на вакансию академика. Кроме этого, за такой «подарок» он гарантировал дальнейшую передачу материалов на рассмотрение президиума Национальной академии аграрных наук.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.