Монолит в Киеве, фото: Юрий Романенко

https://racurs.ua/n147590-zagadochnyy-monolit-obnarujili-v-kieve-foto.html

Ракурс

В Киеве обнаружили один из загадочных монолитов, которые в последнее время замечают в различных регионах мира.

Монолит установлен на Замковой горе. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

Судя по приведенным фото, высота этого трехстороннего монолита составляет несколько метров.

Вероятно, монолит изготовлен из матового металла.

Кто именно установил этот монолит, пока не известно.

Первый такой объект обнаружили во второй половине ноября в американском штате Юта, откуда он загадочно исчез спустя несколько дней. Позже второй монолит заметили в Румынии, впоследствии он также исчез.

В начале декабря стало известно об обнаружении монолита на вершине горы Пайн в американском штате Калифорния. Также недавно такие объекты обнаружили в Испании и Германии.

Монолитами такие объекты называют из-за визуальной схожести с объектами, которые в фантастическом фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея: 2001» устанавливали пришельцы.